Am 2. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd durfte sich der FSV Bennstedt vor 35 Zuschauern über einen soliden 6:3 (1:2)-Erfolg gegen den SV Eintracht Elster freuen.

Salzatal/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der FSV Bennstedt und der SV Eintracht Elster am Samstag 6:3 (1:2) getrennt.

Dustin Jurkiewicz (FSV Bennstedt) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Zahna-Elsteraner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Karl Ferigo erzielt.

FSV Bennstedt und SV Eintracht Elster – 1:1 in Minute 27

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bennstedter den Ball in der 44. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bennstedter blieben ihnen auf den Fersen. Jurkiewicz verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (48., 62., 64., 65., 88.). Spielstand 6:2 für den FSV Bennstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Emanuel Clemens, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.. Der FSV Bennstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FSV Bennstedt – SV Eintracht Elster

FSV Bennstedt: Krystofiak – Körtge, Arendt (84. Teuscher), Hannemann (88. Muth), Bräuer, Uhlmann, Jurkiewicz (74. Lenhard), Amari (84. Wiecker), Völkel, Löser, Schaffrath

SV Eintracht Elster: Ruß – Schutzsch (74. Zoberbier), Schneider, Koppehel, Kase, Könnecke, Witzel, Schüler (74. Kupplich), Clemens, Ferigo, Schüler

Tore: 1:0 Dustin Jurkiewicz (7.), 1:1 Karl Ferigo (27.), 1:2 Eric Löser (44.), 2:2 Dustin Jurkiewicz (48.), 3:2 Dustin Jurkiewicz (62.), 4:2 Sebastian Schaffrath (64.), 5:2 Dustin Jurkiewicz (65.), 6:2 Nils Wiecker (88.), 6:3 Emanuel Clemens (89.); Zuschauer: 35