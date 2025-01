Ein 2:2 (1:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Bennstedt und SSC Weißenfels II am 8. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd.

Salzatal/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der FSV Bennstedt und der SSC Weißenfels II am Sonntag 2:2 (1:2) getrennt.

Marius Stieber traf für den FSV Bennstedt in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Tony Barnickel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (20.).

1:1 im Duell zwischen FSV Bennstedt und SSC Weißenfels II – 20. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Bennstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Weißenfels' Mark Leonard Thormann konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 8

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Sebastian Lenhard kam rein für Janos Körtge und Manuel Wedler für Marius Stieber. Auf der Gastseite sprangen Adrian Wiemer für Luca Säuberlich und Jason Lennox Unger für Max Hauer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FSV Bennstedt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Sebastian Lenhard, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bennstedter zu erreichen (68.). In Spielminute 88 handelte sich der FSV Bennstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Bennstedter sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Bennstedt – SSC Weißenfels II

FSV Bennstedt: Krystofiak – Stieber (58. Wedler), Butzmann, Arendt, Uhlmann, Löser, Hannemann (79. Walpuski), Wiecker, Körtge (46. Lenhard), Völkel (68. Winning), Schaffrath

SSC Weißenfels II: Magul – Häcker, Barnickel, Ducke, Löser, Petrick (77. Kresse), Thormann (88. Stadler), Säuberlich (46. Wiemer), Nguyen, Hauer (63. Unger), Schumann

Tore: 1:0 Marius Stieber (12.), 1:1 Tony Barnickel (20.), 1:2 Mark Leonard Thormann (28.), 2:2 Sebastian Lenhard (68.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Thomas Klewe, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 75