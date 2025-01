Fußball-Landesliga Süd: Am Freitag setzte sich der Gastgeber SG BW 1921 Brachstedt vor 101 Zuschauern gegen die SV Germania 08 Roßlau mit einem souveränen 12:1 (7:0) durch.

Gleich nach Kick-Off schoss Fabian Weber das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Germania 08 Roßlau steckte einmal Gelb ein (13.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Weber (17.) erzielt wurde.

Es lief nicht gut für die SV Germania 08 Roßlau. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 22 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 11:1 für die SG BW 1921 Brachstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.11.2024, 19.15 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 13

Bereits vier Minuten später konnte May (Brachstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 12:1 verließen die Brachstedter den Platz als Sieger. Die Brachstedter haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG BW 1921 Brachstedt – SV Germania 08 Roßlau

SG BW 1921 Brachstedt: Schmidt – F. Weber (46. Kummer), Kuka, Mangelsdorf (58. Voigt), Thomsen (58. Gehrhardt), Müller, Klause, May, Ritter (58. H. Weber), Ezziani, Heydenhauß

SV Germania 08 Roßlau: Kagelmacher – Möbius (46. Deux), Bannas (75. Tauch), Seiffert (80. Jentzsch), Metzker, Franzel (36. Eckert), Müller, Fleischer, Schulz, Schneider, Ruge

Tore: 1:0 Fabian Weber (6.), 2:0 Fabian Weber (17.), 3:0 Fabian Weber (28.), 4:0 Fabian Weber (29.), 5:0 Jonas Mangelsdorf (30.), 6:0 Fabian Heydenhauß (33.), 7:0 Fabian Weber (45.), 8:0 Anass Ezziani (47.), 9:0 Anass Ezziani (50.), 10:0 Lennart Ryan Kummer (54.), 11:0 Maurice May (56.), 11:1 Mathias Fleischer (62.), 12:1 Maurice May (66.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Strackeljan, Falk Iser; Zuschauer: 101