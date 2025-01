Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle und SV Rot-Weiß Kemberg am 3. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd.

Halle/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Turbine Halle und SV Rot-Weiß Kemberg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 61 Zuschauer waren auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 live dabei. Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiedsrichter Winfried Bohrmann (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 3

Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz zehn.

Turbine Halle: Ziedelmann – Gröger, Gerber, Fischer (53. Ulbrich), Zech, König (53. Horn), Maschke, Leinhoß (34. Engel), Kindl, Uhlmann (73. Aisa), Ermolaev (90. Köppe)

SV Rot-Weiß Kemberg: Schneider – Redlich, Schenk, Wakrim (87. Kiunke), Möser (61. Rohde), Feninets (61. Abubakar), Lavrov, Bozhok, Lorenz, Polaszek, Fiala

; Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Sven Wunderlich, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 61