Irxleben/MTU. Der TSV Niederndodeleben und der SV 08 Baalberge haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Mika Boeck (SV 08 Baalberge) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 34 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

TSV Niederndodeleben Kopf an Kopf mit SV 08 Baalberge – 1:1 in Minute 34

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Erik Gadkowsky/Baalberge (71.), gefolgt von Rico Willner (TSV Niederndodeleben) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 15

Am Ende des Duells sollte es dem SV 08 Baalberge noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Calvin Lange den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Baalberge sicherte (90.+3). Der TSV Niederndodeleben sicherte sich somit Platz 16.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 08 Baalberge

TSV Niederndodeleben: Schermer – Nötzold (58. Mai), Frank, K. Husnik (70. Meyer), Bittner, Bergmann (84. Stang), K. Husnik (76. Willner), Biermanski, Lüddeckens, Schott, Komorous

SV 08 Baalberge: Schmalenberg – Merker, Bethke (79. Block), Sommermeyer, Nayef, Gadkowsky, Boeck (90. Naumann), Lange, Labbert, Weichbrot, Rieser

Tore: 0:1 Mika Boeck (15.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (34.), 1:2 Erik Gadkowsky (71.), 2:2 Rico Willner (80.), 2:3 Calvin Lange (90.+3); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Christian Braun; Zuschauer: 62