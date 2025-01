Magdeburg/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Dennis Kreibe mit 0:2 (0:1) gegen Havelwinkel Warnau eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Philipp Seyffert (Köthen) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steffen Lenz, als Mathis Lange für Havelwinkel Warnau traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 9

60. Minute: SV Fortuna II 0:2 im Hintertreffen

Das finale Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Pause, als Roman Arndt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (60.). Damit war der Erfolg der Havelberger gesichert. Die Gegner vom SSV Havelwinkel Warnau beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Magdeburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna II – SSV Havelwinkel Warnau

SV Fortuna II: Wuckelt – Leis, Ritter, Fadjinou (66. Zillmann), Seib (78. Lopez Wüst), Bedau (46. Garz), Gerwien (46. Basche), Sachrau, Postrach (71. Knochenmuß), Bimenyimana, Lange

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Bradburn (90. Fringel), Albrecht (88. Debold), Bauer, Neumann, Heinrich, Schulz, Arndt (81. Hain), Lange (77. Dennstedt), Winning (84. Schmidt)

Tore: 0:1 Mathis Lange (45.), 0:2 Roman Arndt (60.); Schiedsrichter: Philipp Seyffert (Köthen); Assistenten: Jonas Berger, Dennis Böttge; Zuschauer: 45