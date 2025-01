Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Andre Willner. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Blankenburg beobachten.

Maximilian Krumnow (Blankenburger FV) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 78 wurde das Gegentor durch Mischa Hahne erzielt.

Minute 78 Germania Wernigerode auf Augenhöhe mit Blankenburger FV – 1:1

Unentschieden. Blankenburgs Krumnow konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem Blankenburger FV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Julian Schmidt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Blankenburger gesichert. In Spielminute 93 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Kosiorowski – Witticke (46. Sölle), Beck, Badstübner, N. Perplies, S. Seil (46. N. K. Perplies), Heine (77. Mock), Gasch, Thiel (68. L. T. Hahne), C. Seil (55. M. Hahne), Mittag

Blankenburger FV: Hartmann – Hinze, Dzial (74. Eckert), Krumnow, Schröder (78. Kuhbach), Heindorf (61. Baumgartl), Sobert, Schmidt (90. Alhndi), Pinta (81. Müller), Matthes, Krause

Tore: 0:1 Maximilian Krumnow (28.), 1:1 Mischa Hahne (78.), 1:2 Maximilian Krumnow (85.), 1:3 Julian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Silke Galetzka (Schönebeck); Assistenten: Sarah Begert, Sven Wiederhold; Zuschauer: 267