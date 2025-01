Fußball-Landesliga Nord: Mit einem haushohen Endstand von 0:6 (0:3) verließ der FSV Grün-Weiß Ilsenburg am Donnerstag die Sportanlage Am Eichholz - Platz 2. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark fuhr siegreich nach Hause.

Ilsenburg/MTU. Die 78 Zuschauer auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 haben am Donnerstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.

In Minute 13 schoss Philipp Grempler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Oleksandr Cherchenko (26.) erzielt wurde.

Minute 26: FSV Grün-Weiß Ilsenburg mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Andre Marenin traf in Minute 35, Cherchenko in Minute 51 und Aleksejs Buksovs in Minute 58. Spielstand 5:0 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Yannic Luca Kunzel ersetzte Alisson Da Silva Torete und Vincent Papner kam rein für Dennis Beer. Auf der Gastseite sprangen Matvii Kovalov für Philipp Grempler und Hannes Tietz für Oleksandr Cherchenko ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 78. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Matvii Kovalov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:6 zu festigen (81.). Die Ilsenburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg – TuS Schwarz-Weiß Bismark

FSV Grün-Weiß Ilsenburg: Helmstedt – Fedchenko, Camargo Lacerda de Souza, Da Silva Torete (68. Kunzel), Beer (68. Papner), Himburg (73. Wilmans), Röder, Eyermann, Sousa e Silva, Neugebauer, Hentschel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Kannenberg – Scherer, Schmundt, Grempler (68. Kovalov), Buksovs, Motejat, Mauer, Marenin (46. Schreiber), Voigt, Cherchenko (73. Tietz), Rudiuk

Tore: 0:1 Philipp Grempler (13.), 0:2 Oleksandr Cherchenko (26.), 0:3 Andre Marenin (35.), 0:4 Oleksandr Cherchenko (51.), 0:5 Aleksejs Buksovs (58.), 0:6 Matvii Kovalov (81.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, David Siegel; Zuschauer: 78