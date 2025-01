Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesliga Nord-Partie gegen den SV 08 Baalberge mit 0:2 (0:1).

Ilsenburg/MTU. Vor 71 Zuschauern hat sich das Team von Marko Fiedler mit 0:2 (0:1) gegen Baalberge eine Niederlage eingestehen müssen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Alexander Rebel am Ende der ersten Halbzeit, als Erik Gadkowsky für Baalberge traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 39 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 13

Minute 78: FSV Grün-Weiß Ilsenburg liegt 0:2 zurück

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Calvin Lange, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 94 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV 08 Baalberge beendeten die Partie mit einer Roten Karte (94.). Die Ilsenburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg – SV 08 Baalberge

FSV Grün-Weiß Ilsenburg: Helmstedt – Sousa E Silva, Kunzel, Vlasenko, Fedchenko, Himburg (75. Papner), Da Silva Torete, Neugebauer, Camargo Lacerda De Souza, Wilmans, Schelenz

SV 08 Baalberge: Dahlke – Lange, Block, Bethke, Boeck, Rieser, Sommermeyer, Labbert, Weichbrot (89. Stach), Gadkowsky, Merker

Tore: 0:1 Erik Gadkowsky (39.), 0:2 Calvin Lange (78.); Schiedsrichter: Philipp Seyffert (Köthen); Assistenten: Sebastian Sauer, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 71