Der Turbine Halle II gelang es am 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII, die LSG Lieskau 1920 mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 33 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Die 33 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Lieskau mit 4:1 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Moritz Stefan Makosch, als Lui Schneider für Halle traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die LSG Lieskau 1920 musste eine Rote Karte sowie zweimal Gelb und damit einen Platzverweis hinnehmen (46.). Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luis Frießleben der Torschütze (55.).

Turbine Halle II mit 2:0 vorne – Minute 55

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte jetzt einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Moritz Stefan Makosch im gegnerischen Tor. Pius Kerscher traf gleich mehrmals – in Minute 74 und 80. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 20

Nur zwei Minuten später konnte Aaron Höppner (Lieskau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Lieskau erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – LSG Lieskau 1920

Turbine Halle II: Frehse – Schneider, Hinterland (38. Kerscher), Rößler, Völker, Canabate Kasparek, Othman (64. Alabboud), Fox, Merschky, Neumann, Frießleben (70. Nwanevu)

LSG Lieskau 1920: Bartsch – Scheffler, Anders (38. Worm), Anders, Witter, Möchel, Seidler, Höppner, Gabler, Beier, (29. Mann)

Tore: 1:0 Lui Schneider (42.), 2:0 Luis Frießleben (55.), 3:0 Pius Kerscher (74.), 4:0 Pius Kerscher (80.), 4:1 Aaron Höppner (82.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Zuschauer: 33