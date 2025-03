Der SV Eintracht Gröbers errang am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII vor 51 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Kabelsketal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Gröbers geboten. Die Kabelsketaler waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Mika Förster traf für den SV Eintracht Gröbers e.V. in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der BSV Halle-Ammendorf kassierte einmal Gelb (17.). Die Kabelsketaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Förster.

Es sah nicht gut aus für Halle-Ammendorf. Aber dann musste der SV Eintracht Gröbers auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Peter Lucas Brock nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Kabelsketal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 15

In der 80. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf steckte noch einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Gröbers noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Felix Salewski (Gröbers) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Eintracht Gröbers noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gröbers – BSV Halle-Ammendorf

SV Eintracht Gröbers: Frenkel – M. Förster, Weirauch, E. Förster, Salewski, Schwenke, Oertel, Richter, Dziubiel (82. Dähne), Hübner, Denning

BSV Halle-Ammendorf: Rose – Warnecke, Moho, Taubert, Schwabach, Brock, Metzler, Geißler, Reum, Nikiforidis, Müller

Tore: 1:0 Mika Förster (14.), 2:0 Mika Förster (30.), 2:1 Peter Lucas Brock (62.), 3:1 Felix Salewski (90.+1); Schiedsrichter: Mark Ortmann (Delitzsch); Zuschauer: 51