Die SG Buna Halle-Neustadt errang am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII vor 15 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle.

Halle/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jamie Noah Wessel (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (27.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Felix Bornkessel für Halle-Neustadt traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Richard Nnamdi Menzer den Ball ins Netz (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.04.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 13

SG Buna Halle-Neustadt liegt in Minute 56 2:0 vorn

23 Minuten nach der Pause konnte Lucas Frank Seym (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – SG Einheit Halle

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ivanko, Wagner (46. Ali), Menzer, Seym, Gerlach, Fischer, Solyman, Dong (51. Phung), Bornkessel, Riethe

SG Einheit Halle: – Diallo, Barrot, Kammerer, Gajewski (26. Ahmadi), Onoharigho, Sharka, Yildiz (57. Nguyen), Sahan (60. Hein), Müller

Tore: 1:0 Felix Bornkessel (50.), 2:0 Richard Nnamdi Menzer (56.), 3:0 Lucas Frank Seym (68.); Schiedsrichter: Jamie Noah Wessel (Halle); Zuschauer: 15