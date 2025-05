Halle/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Einheit Halle und der BSV Halle-Ammendorf ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (3:0).

Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (SG Einheit Halle) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Efionayi Efe (12.) erzielt wurde.

Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe kickt SG Einheit Halle in 2:0-Führung – Minute 12

Dann verbuchten die Hallenser noch einen Erfolg. Ucheckukwu Francis Onoharigho traf in Spielminute 27. Der BSV Halle-Ammendorf war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Phillip Metzler versenkte den Ball in Minute 50. Die SG Einheit Halle ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Kevin Kyritz schoss und traf in Spielminute 60 per Strafstoß, gefolgt von Tyler Adewale Gajewski, Ozan Zülfükar Sahan und Azad Yildiz (68., 70., 74.). Spielstand 7:1 für die SG Einheit Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 19

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 14, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 82 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Einheit Halle hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle – BSV Halle-Ammendorf

SG Einheit Halle: Kyritz – Onoharigho, Efionayi Efe, Barrot (46. L. Müller), B. Müller, (46. Hein), Gajewski, Sharka (46. Sahan), Bergner (46. Michels), Yildiz, Diallo

BSV Halle-Ammendorf: Melikidis – Taubert, Brock, Müller, Metzler, Schwabach, Moho (46. Sare), Warnecke, Nikiforidis, Reum

Tore: 1:0 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (9.), 2:0 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (12.), 3:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (27.), 3:1 Phillip Metzler (50.), 4:1 Kevin Kyritz (60.), 5:1 Tyler Adewale Gajewski (68.), 6:1 Ozan Zülfükar Sahan (70.), 7:1 Azad Yildiz (74.), 7:2 (77.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25