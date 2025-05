Roßla/MTU. Die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:5 (1:3).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Pascal Hilpert für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die JSGer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Paul Seifert der Torschütze (7.).

1:1 für JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) und SG Döllnitz – 7. Minute

Dabei blieb es jedoch nicht. Döllnitz erspielte sich die Führung. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in der 12. Minute, gefolgt von Cedric Joel Petzold (29.). Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Luis Apel versenkte den Ball in Minute 53. Eine echte Gefahr stellte das für die Schkopauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Cedric Joel Petzold traf in Spielminute 65 ein weiteres Mal. Die JSGer nahmen aber nochmal Anlauf. Paul Blitz versenkte den Ball in Spielminute 85. Spielstand 4:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Roßla

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Petzold den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Schkopauer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) – SG Döllnitz

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Heilek – Wagner, Ermisch, Hilpert, Freitag, Blitz, Anhalt (27. Krause), Meier, Apel, Feind

SG Döllnitz: Plätzmüller – Querfeld, Lizon, Eckert (23. Trisch), Mehlhose, Harmatha, Ofiara, Petzold, Voigt, Seifert, Bültermann

Tore: 1:0 Pascal Hilpert (5.), 1:1 Paul Seifert (7.), 1:2 Levin Taylor Querfeld (12.), 1:3 Cedric Joel Petzold (29.), 2:3 Luis Apel (53.), 2:4 Cedric Joel Petzold (65.), 3:4 Paul Blitz (85.), 3:5 Cedric Joel Petzold (88.); Schiedsrichter: Jenny Wendrich (Südharz); Zuschauer: 40