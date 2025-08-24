Mit einer Niederlage für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete der 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Wippertal (flex) mit 1:2 (1:1).

Wettin-Löbejün/MTU. Die Partie zwischen der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der SG Wippertal (flex) hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Wippertal auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Till Krüger traf für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julius Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (30.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Tim Heidler, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – SG Wippertal (flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Röhr, Theuring, Ruß, Schmidt, Krüger, Ebert, Friedrich, Kinkal (46. Von Rauchhaupt), Siebert, Brach

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Thomas, Schinke, Kindeleit, Apelt, Sturm, Heidler (81. Hedlich), Gießler, Kaiser, Randhahn, Porth

Tore: 1:0 Till Krüger (20.), 1:1 Julius Randhahn (30.), 1:2 Tim Heidler (80.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 38