Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Sonntag war der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gegenüber der SG Buna Halle-Neustadt machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Das Match zwischen Nietleben und Halle-Neustadt ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

67. Minute: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) 0:2 im Hintertreffen

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Abdulhamid (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 (Flex) beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SG Buna Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Möhwald, Schütze (46. Wonnay), Ruppe, Blautzik, Silber, Neutag, Forisch (46. Zeug), Preuß, Rosenheinrich (40. Scharschuh), Wendt

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Dong, Vernau (80. Phung), Ali (73. Hamo), Riethe, Solyman, Ivanko, Abdulhamid, Ballhaus, Taher

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (29.), 0:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (67.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 35