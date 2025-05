Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich die JSG Brachstedt/Oppin vor 50 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen freuen.

Landsberg/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Oppin haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die JSGer besiegten das Team aus Oberröblingen mit 4:1 (1:0) souverän.

Yannik Grosch (JSG Brachstedt/Oppin) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte einmal Gelb (50.). Die JSGer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Maximilian Weidinger der Torschütze (55.).

JSG Brachstedt/Oppin in Minute 55 2:0 in Führung

Es lief nicht gut für den VfB Oberröblingen. In Minute 61 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Tom Bengelsdorf traf für JSG in Minute 70. Spielstand 3:1 für die JSG Brachstedt/Oppin.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb.

Nur fünf Minuten darauf konnte Bengelsdorf (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 verließen die JSGer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: JSG Brachstedt/Oppin – VfB Oberröblingen

JSG Brachstedt/Oppin: Brückner – Hirschel (35. Hellie), Schroeder, Grosch, Weidinger, Bengelsdorf, Albrecht, Thürer, Einenkel, Hildebrand, Gloistein (65. Conde)

VfB Oberröblingen: Wiltschka – Wenske, Würzburg, Beck, Kavalier, Stutterheim, Altenburg, Strese, Engert, Jänisch (60. Tröster), Altenburg

Tore: 1:0 Yannik Grosch (31.), 2:0 Maximilian Weidinger (55.), 2:1 Mika Altenburg (61.), 3:1 Tom Bengelsdorf (70.), 4:1 Tom Bengelsdorf (75.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 50