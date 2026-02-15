Eine Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:3 (1:1).

Halle/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Leon Reso für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Klein den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Minute 28

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Dölau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Spieler Nummer 21 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghahn, Klein, Kaplanidis (65. Pfeiffer), Junghardt (55. Khalel), Henze (65. Leshchenko), Nietschmann (46. Reum), Tyfko (55. Ecke)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Wendt (46. Alali), Blautzik, Seidel, Schröder (46. Bartsch), Ruppe, Wonnay, Müller, Reso (46. Rosenheinrich), Preuß

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30