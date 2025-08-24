Kein Punktgewinn für JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Wippertal (flex) hinnehmen.

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus JSG eine Niederlage gegen die SG Wippertal (flex) schlucken. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

In Minute 20 schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Julius Randhahn (30.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Minute 30 JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) auf Augenhöhe mit SG Wippertal (flex) – 1:1

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Tim Heidler, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – SG Wippertal (flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Röhr, Friedrich, Theuring, Siebert, Ruß, Ebert, Schmidt, Brach, Kinkal (46. Von Rauchhaupt)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Thomas, Kaiser, Gießler, Heidler (81. Hedlich), Apelt, Sturm, Porth, Kindeleit, Schinke, Randhahn

Tore: 1:0 Till Krüger (20.), 1:1 Julius Randhahn (30.), 1:2 Tim Heidler (80.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 38