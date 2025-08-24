Ein 3:3 (0:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSV Halle-Ammendorf und Reideburger SV am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der BSV Halle-Ammendorf und der Reideburger SV am Sonntag 3:3 (0:2) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 24 wurde ein weiteres Tor durch Nino Frerichs erzielt.

BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück – Minute 24

Dann kamen die zurückliegenden Hallenser zum Zug: Lukas Rötzschke schoss und traf in der 54. Minute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Hallensern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Marian Gläser schoss und traf in der 73. Spielminute. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Hallenser den Ball in der 84. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der BSV Halle-Ammendorf noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Max Anton Bloß (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Ammendorf erzielen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Reideburger SV

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Bloß, Schübbe (46. Schwabach), Rötzschke, Elsner, Winter, Warnecke, Meisel (46. Lebenda), Pötzsch, Heinicke (21. Al Hameed), Rettschlag

Reideburger SV: Schaaff – Scholz, Stelzner, Köhler, Gläser, Frerichs, Mücke, Bismark, Reiss, Henze, Drüppel

Tore: 0:1 Max Mücke (4.), 0:2 Nino Frerichs (24.), 1:2 Lukas Rötzschke (54.), 1:3 Marian Gläser (73.), 2:3 Maximilian Schaaff (84.), 3:3 Max Anton Bloß (90.+4); Schiedsrichter: Luis Meyer (Fürstenwalde/Spree); Zuschauer: 47