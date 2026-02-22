Ein 3:3 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und Reideburger SV am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Salzatal/MTU. Am Sonntag haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und der Reideburger SV ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Felix Blautzik für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 33 wurde das Gegentor durch Max Mücke erzielt.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und Reideburger SV – 1:1 in Minute 33

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Felix Blautzik traf in der 60. Spielminute zum zweiten Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Max Mücke versenkte den Ball in der 67. Spielminute zum zweiten Mal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Hallenser den Ball in der 71. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. In der 51. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) kassierte einmal Gelb. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 16.15 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Blautzik, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Reideburger SV

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Müller, Rosenheinrich, Preuß, Seidel, Kastner, Thiele, Schröder, Blautzik, Ruppe, Reso

Reideburger SV: Ziese – Bismark, Gläser, Mücke, Frerichs, Reiss, Köhler, Henze, Drüppel, Schaaff

Tore: 1:0 Felix Blautzik (10.), 1:1 Max Mücke (33.), 2:1 Felix Blautzik (60.), 2:2 Max Mücke (67.), 2:3 Marc Leon Thiele (71.), 3:3 Felix Blautzik (89.); Schiedsrichter: Oskar Völker (Halle); Zuschauer: 23