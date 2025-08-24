Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf endete das Duell mit dem Reideburger SV am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 3:3 (0:2)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der BSV Halle-Ammendorf und der Reideburger SV ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:2).

Max Mücke (Reideburger SV) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten in der 24. Spielminute nach. Diesmal war Nino Frerichs der Torschütze.

Minute 24: BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück

Der BSV Halle-Ammendorf hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Lukas Rötzschke versenkte den Ball in Spielminute 54. Brenzlich wurde es für die Hallenser nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:3. Marian Gläser traf in Minute 73. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Hallenser den Ball in der 84. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Max Anton Bloß, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Reideburger SV

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Rötzschke, Winter, Pötzsch, Meisel (46. Lebenda), Heinicke (21. Al Hameed), Rettschlag, Schübbe (46. Schwabach), Warnecke, Bloß, Elsner

Reideburger SV: Schaaff – Bismark, Mücke, Gläser, Scholz, Henze, Frerichs, Drüppel, Stelzner, Reiss, Köhler

Tore: 0:1 Max Mücke (4.), 0:2 Nino Frerichs (24.), 1:2 Lukas Rötzschke (54.), 1:3 Marian Gläser (73.), 2:3 Maximilian Schaaff (84.), 3:3 Max Anton Bloß (90.+4); Schiedsrichter: Luis Meyer (Fürstenwalde/Spree); Zuschauer: 47