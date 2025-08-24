Dem SV Arminia Magdeburg II glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 39 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Die 39 Besucher auf dem Jahnplatz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Nach elf Minuten schoss Saman Ahmed das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

SV Arminia Magdeburg II führt mit 2:0 – Minute 44

Schon in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Pascal Krühne-Ploetz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (44.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg II – Roter Stern Sudenburg

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Diener (46. Polzin), Krühne-Ploetz (66. Ellebrecht), Schütz, Chwoika, Ahmed, Mohammed (46. Truong), Althaus, Kreuter, Berisha (46. Osterloh), Lang (74. Abou Rawash)

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Aaraj (25. Alhamud), Alkhalaf, Thapa (34. Richter), Abdiwahaab, Fatah, Zen Al Abeden, Moukadamou, Fasou, Elze

Tore: 1:0 Saman Ahmed (11.), 2:0 Pascal Krühne-Ploetz (44.); Schiedsrichter: Otto Wilhelm Neumann (Magdeburg); Zuschauer: 39