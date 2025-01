Kantersieg für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die NSG Karith / Pretzien einfahren. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 7:0 (4:0).

Oschersleben/MTU. 7:0 (4:0) in Oschersleben: Ganze sieben Bälle hat das Team von Sven Bindseil, die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben, am Sonntag im Tor der Gäste aus Karith / Pretzien untergebracht.

Louis Apel (NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Robin Manegold den Ball ins Netz (16.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Danial Mohamadi traf gleich mehrmals – in Minute 22 und 33, Benjamin Welz in Minute 50 und Henry Louis Jülich in Minute 62. Spielstand 6:0 für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Anas Alsatuf den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 erweiterte (82.). Damit war der Sieg der Oscherslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – NSG Karith / Pretzien

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Mohamed, Mohamadi, N. M. Jülich, Wolff, H. L. Jülich, Apel, Manegold, Okunowski, Mohr, Welz

NSG Karith / Pretzien: Schmidt – Fabian, Deistler, Lange, Fuchs, Zimmermann, Schröder, Lerche, Henschke, Wernicke, Mielke

Tore: 1:0 Louis Apel (11.), 2:0 Robin Manegold (16.), 3:0 Danial Mohamadi (22.), 4:0 Danial Mohamadi (33.), 5:0 Benjamin Welz (50.), 6:0 Henry Louis Jülich (62.), 7:0 Anas Alsatuf (82.); Schiedsrichter: Levin Müller (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 20