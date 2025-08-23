Der MTV 1887 Welsleben errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 40 Zuschauern einen klaren 5:3 (1:1)-Sieg gegen die JSG Mittelelbe.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 5:3 (1:1).

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tristan Marx der Torschütze (28.).

Unentschieden. Die JSG Mittelelbe konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jeremy Opitz traf in Minute 52. Die Welsleber nahmen aber nochmal Anlauf. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bennet Kunze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (84.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die JSGer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Al-Alwan, Löbel, N. Brych, Marx, Mackus, Raschek, Hellige, F. Brych, Filax, Richter

JSG Mittelelbe: Schmidt – Tuchen, Grunewald, Müller, Kunze, Rudolph, Tuchen, Schmidt, Fraaß, Hensel, Maltritz

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40