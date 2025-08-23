Der MTV 1887 Welsleben erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 40 Zuschauern einen klaren 5:3 (1:1)-Sieg gegen die JSG Mittelelbe.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (1:1).

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Till Hensel für JSG traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tristan Marx den Ball ins Netz (28.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jeremy Opitz versenkte den Ball in der 52. Minute. Die Welsleber blieben ihnen auf den Fersen. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Bennet Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Der MTV 1887 Welsleben hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Marx, Richter, F. Brych, Löbel, Mackus, N. Brych, Filax, Al-Alwan, Raschek, Hellige

JSG Mittelelbe: Schmidt – Hensel, Maltritz, Schmidt, Tuchen, Rudolph, Tuchen, Kunze, Müller, Fraaß, Grunewald

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40