In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte der MSC Preussen/ Roter Stern am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben und ging 2:8 (2:4) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der MSC Preussen/ Roter Stern und die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:8 (2:4).

Gleich nach Anpfiff schoss Alireza Noori das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSC Preussen/ Roter Stern steckte einmal Gelb ein (27.). Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 33 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Ammar Mohieddin erzielt.

MSC Preussen/ Roter Stern und NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – 1:1 in Minute 33

1:1. Die Oscherslebener konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Levi Räke traf in Spielminute 35. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Marlon Sebastian Seitz traf in Minute 38. 2:2. Die Oscherslebener revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Noah Maximilian Jülich verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 50., 72., 80.). Spielstand 7:2 für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSC Preussen/ Roter Stern kassierte noch einmal Gelb.

Nach wenigen Momenten gelang es Robin Manegold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:8 auszubauen (85.).

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen/ Roter Stern – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

MSC Preussen/ Roter Stern: Koch – M. S. Seitz, Wolf, L. Schulz, Aumüller, M. S. Seitz (68. Schultz), Fischer, L. Schulz, Mohieddin (60. Zellner), Göricke (7. Khan), Alkhalaf

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Noori (65. Alsatuf), Niebuhr, Welz, Jülich (46. Jülich), Okunowski, Räke (64. Manegold), Kegel, Mohr (77. Wolff), Bindseil, Mohamadi (84. Masoomi)

Tore: 0:1 Alireza Noori (3.), 1:1 Ammar Mohieddin (33.), 1:2 Levi Räke (35.), 2:2 Marlon Sebastian Seitz (38.), 2:3 Noah Maximilian Jülich (40.), 2:4 Danial Mohamadi (45.), 2:5 Benjamin Welz (50.), 2:6 Benjamin Welz (72.), 2:7 Danial Mohamadi (80.), 2:8 Robin Manegold (85.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Zuschauer: 31