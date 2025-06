Am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V gelang dem Magdeburger SV Börde ein 4:3 (2:1)-Heimsieg über den MTV 1887 Welsleben.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Magdeburg noch einen drauf setzen: In der zweiten Minute wurde ein weiteres Torerzielt – wieder durch Blümel.

Tor Nummer drei schoss Tristan Marx für Welsleben (45.+2.). Die Partie blieb spannend. Phil Hugo Tugendheim traf für Welsleben (47). Liam Luca Begest traf für Magdeburg (68). Benny Pascal Blümel netzte für Magdeburg ein (90.). Spielstand 4:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 18

Schon vier Minuten später konnte Louis Pascal Bernau (Welsleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+6). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MTV 1887 Welsleben

Magdeburger SV Börde: Heide – Naumann, Gallert, Blümel, Neshau (34. Lampe), Begest, Schulze (50. Dunkel), Schuster, Petschke (46. Bittmann), Jahn, Sievers (90. Rohde)

MTV 1887 Welsleben: Neubert (46. Koch) – Richter, Wagner, Gloria, Al-Alwan (80. Bernau), Hellige, Brych (37. Raschek), Marx, Tugendheim (83. Mackus), Löbel, Brych (37. Filax)

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (4.), 2:0 Benny Pascal Blümel (45.+2), 2:1 Tristan Marx (45.+2), 2:2 Phil Hugo Tugendheim (47.), 3:2 Liam Luca Begest (68.), 4:2 Benny Pascal Blümel (90.+2), 4:3 Louis Pascal Bernau (90.+6); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Assistenten: Valentin Ochel, Andreas Härtel; Zuschauer: 120