Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V errangen Dirk Lehmann und sein Team Magdeburger SV Börde gegen die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:1) wider.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Oschersleben überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Arne Gallert (Magdeburger SV Börde) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Abdulla Amin Mohamed den Ball ins Netz (20.).

20. Minute Magdeburger SV Börde und NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben im Gleichstand – 1:1

Noah Borcherding traf für Magdeburg in Minute 22, Felix Marten Krauel in Minute 30 und Malte Lennart Sievers in Minute 64. Spielstand 4:1 für den Magdeburger SV Börde.

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Pepe Schuster den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 verfestigte (69.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. Die Gegner von der NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

Magdeburger SV Börde: Weber – Naumann (31. Richter), Lampe, Borcherding (66. Schallschmidt), Blümel, Jahn (61. Petschke), Bittmann, Schuster, Krauel, Schulze (31. Sievers), Gallert

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Jülich (36. Ahmed), Friese, Kegel (36. Wolff), Mohamed, Welz, Niebuhr, Jülich, Apel, Manegold, Okunowski

Tore: 1:0 Arne Gallert (11.), 1:1 Abdulla Amin Mohamed (20.), 2:1 Noah Borcherding (22.), 3:1 Felix Marten Krauel (30.), 4:1 Malte Lennart Sievers (64.), 5:1 Pepe Schuster (69.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30