Der Magdeburger SV Börde unter Leitung von Trainer Dirk Lehmann feierte einen deutlichen Erfolg über die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben mit einem 5:1 (3:1) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie.

Magdeburg/MTU. Gleich fünfmal hat der Magdeburger SV Börde am Sonntag gegen die Gäste aus Oschersleben eingenetzt. 5:1 (3:1) für die Magdeburger.

Arne Gallert (Magdeburger SV Börde) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Abdulla Amin Mohamed (20.) erzielt wurde.

Noah Borcherding traf für Magdeburg in Minute 22, Felix Marten Krauel in Minute 30 und Malte Lennart Sievers in Minute 64. Spielstand 4:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Pepe Schuster, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (69.). Die Gegner von der NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

Magdeburger SV Börde: Weber – Krauel, Blümel, Naumann (31. Richter), Lampe, Borcherding (66. Schallschmidt), Schuster, Bittmann, Jahn (61. Petschke), Schulze (31. Sievers), Gallert

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Welz, Manegold, Apel, Kegel (36. Wolff), Jülich, Jülich (36. Ahmed), Okunowski, Mohamed, Niebuhr, Friese

Tore: 1:0 Arne Gallert (11.), 1:1 Abdulla Amin Mohamed (20.), 2:1 Noah Borcherding (22.), 3:1 Felix Marten Krauel (30.), 4:1 Malte Lennart Sievers (64.), 5:1 Pepe Schuster (69.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30