Kantersieg für die JSG Mittelelbe: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Möckeraner Turnverein einfahren. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 8:2 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Till Hensel für JSG traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Timo Wendler (14.) erzielt wurde.

Dann konnte JSG einen weiteren Erfolg erzielen. Mika Maltritz versenkte den Ball in der 21. Minute. Der Möckeraner Turnverein lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Levi Herrmann versenkte den Ball in Minute 25. Brenzlich wurde es für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Bennet Kunze traf in der 47. Spielminute, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Möckeraner legte nochmal vor. Ivan Chornobay schoss und traf in der 57. Spielminute. Jann Rudolph versenkte den Ball in der 64. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

25 Minuten nach der Pause konnte Hensel (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 8:2 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSG Mittelelbe rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Hensel, B. Tuchen, Wendler (46. Endert), Grunewald, Maltritz, Rudolph, P. Tuchen (46. Pasedag), Bösner (21. Fraaß), L. Schmidt, Müller (37. Kunze)

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kharchenko, Thunert, Sidibe (58. Alalo), Kulms, Hanke (29. Schmied), Ott, Herrmann, Alshaman (29. Chornobay), Paulo, Otte

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30