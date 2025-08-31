Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber JSG Mittelelbe vor 30 Zuschauern gegen den Möckeraner Turnverein mit einem überlegenen 8:2 (3:1) durch.

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Timo Wendler der Torschütze (14.).

JSG Mittelelbe baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 14

Die JSGer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Mika Maltritz schoss und traf in der 21. Minute. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Möckeranerer schließlich auch mal zum Zug: Levi Herrmann schoss und traf in Minute 25. Eine echte Bedrohung stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Bennet Kunze versenkte den Ball in Spielminute 47, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Dann schafften es die Möckeranerer, dem Möckeraner Turnverein etwas entgegenzusetzen. Ivan Chornobay versenkte den Ball in Minute 57. Jann Rudolph schoss und traf in der 64. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hensel (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 8:2 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSGer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Grunewald, Wendler (46. Endert), L. Schmidt, Rudolph, Maltritz, Müller (37. Kunze), Hensel, Bösner (21. Fraaß), P. Tuchen (46. Pasedag), B. Tuchen

Möckeraner Turnverein: Bunde – Herrmann, Hanke (29. Schmied), Kharchenko, Ott, Otte, Paulo, Alshaman (29. Chornobay), Kulms, Thunert, Sidibe (58. Alalo)

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30