Ergebnis 16. Spieltag Haushohe 0:5-Pleite für FSV 1895 Magdeburg im Spiel gegen Magdeburger SV Börde

Klar unterlegen zeigte sich der FSV 1895 Magdeburg in der Partie gegen den Magdeburger SV Börde am vergangenen Mittwoch in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).