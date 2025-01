Welsleben/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der MTV 1887 Welsleben nach einem klaren Rückstand den Magdeburger SV Börde mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Ole Jahn (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (25.). Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Welsleber doch noch belohnen: In Minute 46 wurde das Gegentor durch Jannik Gloria erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 9

46. Minute MTV 1887 Welsleben und Magdeburger SV Börde im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der Magdeburger SV Börde steckte noch zweimal Gelb ein. Der MTV 1887 Welsleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tommy Otto.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Gloria (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Welsleber Mannschaft erzielen (83.).

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Magdeburger SV Börde

MTV 1887 Welsleben: Koch – Hellige, Mackus (22. Zander), Gloria (88. M. Alwan), Richter, N. Brych, Marx, F. Brych, Al-Alwan, Raschek (36. Löbel), Behrends

Magdeburger SV Börde: Heide – Gallert, Jahn, Krauel, Blümel, Begest, Schallschmidt, Neshau, Sievers (42. Rohde), Lampe (88. Alamie), Schuster

Tore: 0:1 Ole Jahn (4.), 1:1 Jannik Gloria (45.+1), 2:1 Jannik Gloria (83.); Schiedsrichter: Olaf Schulz (Schadeleben); Zuschauer: 34