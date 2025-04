Ein 4:4 (2:3)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von NSG Karith / Pretzien und NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Schönebeck/MTU. Am Samstag haben sich die NSG Karith / Pretzien und die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (2:3).

Kimi Benjamin Grüneberg traf für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Benjamin Welz (17.) erzielt wurde.

Die Oscherslebener schafften es, nochmal zu erhöhen. Benjamin Welz versenkte den Ball in Spielminute 22 ein weiteres Mal. Die NSG Karith / Pretzien war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Florian Thauß verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 25., 58., 65.). Spielstand 4:3 für die NSG Karith / Pretzien.

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Am Ende der Partie sollte es der NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Abdulla Amin Mohamed den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Oscherslebener Team erzielte (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die NSG Karith / Pretzien noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Karith / Pretzien – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

NSG Karith / Pretzien: Schmidt – Fuchs, Garnatz, Lange, Mielke, Kühn, Zimmermann (57. M. L. Schröder), Fabian, Thauß, Maletzki, Wernicke (20. L. S. Schröder)

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Grüneberg, Apel, Jülich, Okunowski, Jülich, Bindseil, Niebuhr, Welz (37. Friese), Mohamadi (61. Mohamed), Borchers (56. Wolff)

Tore: 0:1 Kimi Benjamin Grüneberg (13.), 0:2 Benjamin Welz (17.), 0:3 Benjamin Welz (22.), 1:3 Florian Thauß (24.), 2:3 Florian Thauß (25.), 3:3 Jamie-Oliver Mielke (58.), 4:3 Florian Thauß (65.), 4:4 Abdulla Amin Mohamed (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 30