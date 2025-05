Der MSC Preussen/ Roter Stern und die NSG Karith / Pretzien haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (2:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Karl-Eduard Postrach (Magdeburg) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Gleich nach Anpfiff schoss Ibrahim Alkhalaf das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Magdeburger konterten in der 36. Minute. Diesmal war Miguel Hohmann der Torschütze.

Minute 36 MSC Preussen/ Roter Stern auf Augenhöhe mit NSG Karith / Pretzien – 1:1

Unentschieden. Preussens Marius Sebastian Seitz konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 16

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für die NSG Karith / Pretzien. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Jonathan Raphael Elfert (Karith / Pretzien) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Karith / Pretzien erlangen (54.).

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen/ Roter Stern – NSG Karith / Pretzien

MSC Preussen/ Roter Stern: Bindemann – Fischer, M. S. Seitz, Alhamad, Badr, Fasou, Alkhalaf, Haloum, M. S. Seitz, Schulz (64. Mustaf Abdalla), Göricke (73. Mohieddin)

NSG Karith / Pretzien: Ackmann – Garnatz (46. Schröder), Knobloch, Klemm (31. Elfert), Mielke, Zimmermann, Schröder, Hohmann, Lange, Fuchs, Hanebutte

Tore: 1:0 Ibrahim Alkhalaf (7.), 1:1 Miguel Hohmann (36.), 2:1 Marius Sebastian Seitz (44.), 2:2 Jonathan Raphael Elfert (54.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30