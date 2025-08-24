Für den Gastgeber Möckeraner Turnverein endete das Duell mit der JSG Preussen Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

In Minute 19 schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Möckeranerer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Ivan Chornobay der Torschütze (24.).

2:0 Vorsprung für Möckeraner Turnverein – 24. Minute

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Kittler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.).

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Alshaman (70. Alalo), Otte, Kollek, Sidibe, Thunert, Kulms, Chornobay, Ehret, Herrmann, Paulo

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Zellner (53. Ritter), Kittler, Kopke (46. Klatt), Haloum (67. Stodolka), Göricke, Heyer, Hahn, (46. Tuchen), Nolte, Wolf

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25