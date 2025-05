Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V errangen Dirk Lehmann und sein Team Magdeburger SV Börde gegen die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:1) wider.

Arne Gallert traf für den Magdeburger SV Börde in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Abdulla Amin Mohamed der Torschütze (20.).

Noah Borcherding traf für Magdeburg in Minute 22, Felix Marten Krauel in Minute 30 und Malte Lennart Sievers in Minute 64. Spielstand 4:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 15

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Pepe Schuster den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (69.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. Die Gegner von der NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

Magdeburger SV Börde: Weber – Lampe, Naumann (31. Richter), Blümel, Krauel, Gallert, Schuster, Jahn (61. Petschke), Bittmann, Borcherding (66. Schallschmidt), Schulze (31. Sievers)

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Friese, Manegold, Niebuhr, Kegel (36. Wolff), Jülich, Apel, Welz, Jülich (36. Ahmed), Okunowski, Mohamed

Tore: 1:0 Arne Gallert (11.), 1:1 Abdulla Amin Mohamed (20.), 2:1 Noah Borcherding (22.), 3:1 Felix Marten Krauel (30.), 4:1 Malte Lennart Sievers (64.), 5:1 Pepe Schuster (69.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30