Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von MTV 1887 Welsleben und FSV 1895 Magdeburg am 17. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Vincent Richter (MTV 1887 Welsleben) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Welsleber konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Thorben Ulrich Struwe der Torschütze (56.).

Unentschieden. Magdeburgs Moritz Voigt konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 17

In der 90. Minute gelang es Fynn-Luca Wagner, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Welsleber zu erlangen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – FSV 1895 Magdeburg

MTV 1887 Welsleben: Koch – Bernau (46. Tugendheim), Behrends, N. Brych (46. Raschek), Marx, F. Brych, Filax (29. Wagner), Gloria, Hellige, Richter, Löbel

FSV 1895 Magdeburg: Große – Seeger, Voigt, Illies, Struwe, Benzler, Suchanek, Rezai, Krüger, Reuter

Tore: 1:0 Vincent Richter (15.), 1:1 Thorben Ulrich Struwe (56.), 1:2 Moritz Voigt (80.), 2:2 Fynn-Luca Wagner (90.); Schiedsrichter: Maik Binnebößel (Staßfurt); Zuschauer: 75