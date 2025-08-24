Dem SV Arminia Magdeburg II gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 39 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 39 Besuchern auf dem Jahnplatz geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Saman Ahmed (SV Arminia Magdeburg II) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

44. Minute: SV Arminia Magdeburg II baut Führung auf 2:0 aus

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Pascal Krühne-Ploetz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (44.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg II – Roter Stern Sudenburg

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Krühne-Ploetz (66. Ellebrecht), Diener (46. Polzin), Berisha (46. Osterloh), Schütz, Althaus, Ahmed, Chwoika, Mohammed (46. Truong), Kreuter, Lang (74. Abou Rawash)

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Moukadamou, Fatah, Abdiwahaab, Fasou, Aaraj (25. Alhamud), Alkhalaf, Elze, Thapa (34. Richter)

Tore: 1:0 Saman Ahmed (11.), 2:0 Pascal Krühne-Ploetz (44.); Schiedsrichter: Otto Wilhelm Neumann (Magdeburg); Zuschauer: 39