Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimbonus half dem TSV Eintracht Lützen am Freitag nicht, als er sich vor 19 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den SV Großgräfendorf verabschieden musste.

Lützen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Halle. Der Trainer von Lützen musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Großgräfendorf beobachten.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Lützener Gastgeber bereit: Nur acht Minuten nach Anpfiff lenkte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Lauchstädtern unerwartet die Führung (8.). Das zweite Tor konnten die Lauchstädter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Finn-Luca Wolf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Minute 47: TSV Eintracht Lützen mit 0:2 im Rückstand

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Wolf den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (68.). Damit war der Erfolg der Lauchstädter gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Burau (46. Tober), Neidhold, Weiß, F. M. Nadolny, Putzer, Laufer, Staude, K. Nadolny, Lehmann

SV Großgräfendorf: Deubel – Nehrkorn (46. Tietze), Weniger, Goldschmidt (60. Marggraf), Henze, Werner, Hofmann (46. Bunzel), Wolf (70. Lautenschläger), Ernst, Geier, Meyer

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19