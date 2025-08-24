Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimvorteil half der TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag nicht, als sie sich vor 30 Fans mit 1:3 (0:2) gegen den 1. FC Zeitz verabschieden musste.

TSG Wörmlitz-Böllberg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen 1. FC Zeitz

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Wörmlitz-Böllberg und Zeitz ist mit einer deutlichen 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Leon Thäle (1. FC Zeitz) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Zeitzer legten in der 30. Minute nach. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze.

TSG Wörmlitz-Böllberg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 30

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 49: Zeitz traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kämpfe ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Emir Redzhebov den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Wörmlitz-Böllberg erlangte (65.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. FC Zeitz wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die TSG Wörmlitz-Böllberg rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – 1. FC Zeitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Hajrizaj, Moussa Diop, Ouedraogo, Abo Zamr (31. Reso), Redzhebov, Löbel, Ölmez, Funke, Schulze

1. FC Zeitz: Pechmann – Schubert, Medovkin (74. Müller), Rolke (61. Brausch), Thäle (61. Flesch), Michel (56. Schröter), Kämpfe, Felgenträger, Rieger, Reiche, Rothe

Tore: 0:1 Leon Thäle (13.), 0:2 Lennie Kämpfe (30.), 0:3 Lennie Kämpfe (49.), 1:3 Emir Redzhebov (65.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30