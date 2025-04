Kantersieg für den SV Mertendorf: Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SG Blau-Weiß Bad Kösen feiern. Vor 29 Zuschauern gewann das Team 7:0 (3:0).

Theodor Karsten Kuballa (SV Mertendorf e.V.) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Anton Kusch den Ball ins Netz (18.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Dimitrios-Dionisios Weibezahl traf in Minute 27, Luca Elias Roßner zweimal in Minute 46 und 61 und Tim Schumann in Minute 66. Spielstand 6:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Jason Jurke, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Blau-Weiß Bad Kösen

SV Mertendorf: N. J. Schmidt – Seyfarth, Burkhardt, Weibezahl (45. Roßner), Jurke (82. K. W. Schmidt), T. K. Kuballa (30. Schumann), Kusch, Mehlig (26. K. Kuballa), Schade (56. Stolze)

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Chemnitz (22. Malak), Proske, Mühlberg, Jauch, Schäler, Moschinski, Apostel, Gebauer

Tore: 1:0 Theodor Karsten Kuballa (8.), 2:0 Anton Kusch (18.), 3:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (27.), 4:0 Luca Elias Roßner (46.), 5:0 Luca Elias Roßner (61.), 6:0 Tim Schumann (66.), 7:0 Jason Jurke (79.); Schiedsrichter: Olaf Müller (Hohenmölsen); Zuschauer: 29