Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielten Nevenko Gatzke und sein Team SV Merseburg 99 gegen den SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Merseburg/MTU. Die 25 Besucher des Stadtstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Langendorf mit 5:0 (1:0) deutlich.

Adrian Kräuter (SV Merseburg 99) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) steckte einmal Gelb ein (47.). Die Merseburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Leon Rutkovskaya der Torschütze (56.).

SV Merseburg 99 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 56

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Merseburg 99 musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Abdullah Alhussein Alramadan traf in Minute 73 und Benjamin Bohm in Minute 79. Spielstand 4:0 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.11.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Kräuter den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (83.). Damit war der Sieg der Merseburger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell)

SV Merseburg 99: Mehovic – Y. Alhussein Alramadan (63. Bohm), Reinke (46. Henze), A. Alhussein Alramadan, Kersten, Daoud, J. J. Rabe (46. Hoffmann), Küster, Ahmad, Kräuter, J. L. Rabe (46. Rutkovskaya)

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell): Bach – Nitzschke, Jahn, Krug, Damerau, Joch, Perrey (36. Dosdal), Mühling, Ostermann, Jahn, Halbauer

Tore: 1:0 Adrian Kräuter (6.), 2:0 Leon Rutkovskaya (56.), 3:0 Abdullah Alhussein Alramadan (73.), 4:0 Benjamin Bohm (79.), 5:0 Adrian Kräuter (83.); Schiedsrichter: Tommi Nimmler (Leipzig); Zuschauer: 25