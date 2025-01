Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimbonus half dem Sportring Mücheln am Sonntag nicht, als er sich vor 40 Fans mit 1:4 (0:2) gegen den SV Merseburg 99 verabschieden musste.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marco Hellfayer. Der Trainer von Mücheln musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Merseburg beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Ahmad Ahmad das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Spieler Nummer 11 (36.).

Sportring Mücheln liegt 0:2 zurück – Minute 36

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: konnte in Minute 53 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den Sportring Mücheln. In Minute 89 schaffte es Spieler Nummer 12 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nur drei Minuten darauf konnte Spieler Nummer 17 (Merseburg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 1:4 verließen die Merseburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Merseburg 99

Sportring Mücheln: Herrmann – Taschner, Jaskula, Kitze (70. Schmidt), Putzer (46. Heine), Lang (76. Schedifka), Kunze, Büttner, Reinboth, Hellfayer, Reifarth

SV Merseburg 99: – Ahmad, Berlin (46. Alhussein Alramadan)

Tore: 0:1 Ahmad Ahmad (27.), 0:2 (36.), 0:3 (53.), 1:3 Jonas Taschner (89.), 1:4 (90.+2); Schiedsrichter: Steffen Weniger (Bad Dürrenberg); Zuschauer: 40