Leuna/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 87 Besuchern auf dem Sportplatz Sumpfwald Spergau geboten. Die Leunaer waren den Gästen aus JSG mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Philipp Holenstein vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Spieler Nummer 13 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). In der zweiten Halbzeit setzte Spergau noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Spieler Nummer 18 erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 18

Doppelpack von bringt SG Spergau 2:0 in Führung – 67. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau musste einmal Gelb hinnehmen.

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 21 den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (69.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Leunaer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau

SG Spergau: –

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Rudloff, Jakob, Müller, Leipelt, Griese, Esteraki, Trapp, Schäffer, Weinkauf

Tore: 1:0 (45.), 2:0 (67.), 3:0 (69.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 87