Ergebnis 11. Spieltag SG Fortuna Leißling / SC Naumburg triumphiert über TSV Eintracht Lützen mit 9:0
Kantersieg für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen einfahren. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 9:0 (4:0).
Weißenfels/MTU. Gleich neunmal hat die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am Sonntag gegen die Gäste aus Lützen eingenetzt. 9:0 (4:0) für die Naumburger.
Gleich nach dem Anstoß schoss Spieler Nummer 6 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 10 (18.) erzielt wurde.
Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Lützener. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 11
Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Spieler Nummer 17, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu erweitern (87.). Die Naumburger sicherten sich somit Platz zwei.
Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen
SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –
TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer, Nadolny, Weiß, Neidhold, Staude, Hristov, Tober, Nadolny, Pretzsch, Meyer
Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28