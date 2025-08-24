Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Mertendorf.

Weißenfels/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg und SV Mertendorf. 41 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Leißling - Platz 1.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Hartmut Schumann (Weißenfels) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (41., 62.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Naumburg. In der letzten Minute brachte Spieler Nummer 11 den Gastgeber in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Die Naumburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – SV Mertendorf

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

SV Mertendorf: Lehmann – Roßner, Seyfarth, Schade, Bakhet, Mehlig, Schmidt, Weibezahl (40. Boltze), Kusch, Schumann, Burkhardt (67. Pöhlandt)

Tore: 1:0 (90.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 41