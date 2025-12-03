Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 10:0 (6:0) fegte das Team der SG Döllnitz die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Samstag vom Platz.

Schkopau/MTU. Die Schkopauer haben am Samstag dem Gegner aus JSG überlegene zehn Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 10:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Anpfiff schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Schkopauer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (5.).

SG Döllnitz mit 2:0 vorne – 5. Minute

Der Siegeszug der Schkopauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Schräpler im gegnerischen Tor. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Trisch (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG Döllnitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Voigt (29. Ofiara), Seifert, Eckert, Bültermann, Lizon, Harmatha, Querfeld

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alabud, Abdullah, Ramo, Alhammoud, Azab, Ehsas, Deckner, Ghriwati (45. Darwish)

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37