Naumburg/MTU. Die 75 Besucher auf dem Jugendzentrum Hallescher Anger - Platz 1 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Naumburger schlugen die Gäste aus JSG mit 3:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (40., 42., 53.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Anton Götze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (63.). Die Naumburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Avan Shekhani der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 14

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Jamie Jamil Schätz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (74.). Der SC Naumburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SC Naumburg – JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau

SC Naumburg: Klieber – Schätz, Shekhani (75. Alikhel), Ringleben, Götze, Heinze (35. Frohn), Am Mihr (35. Tsymokh), Werner, Mahi, Moussa

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Müller – Sander, Böhme, Rödiger, Leipelt, Weinkauf, Jursch, Rudloff, Griese, Güttel, Günther

Tore: 1:0 Anton Götze (63.), 2:0 Avan Shekhani (65.), 3:0 Jamie Jamil Schätz (74.); Zuschauer: 75